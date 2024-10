Inzaghi contro l’Empoli conferma quanto Barella serva da interno

Empoli-Inter ha visto una conferma di quello che è il ruolo in cui Barella risulta più incisivo per i nerazzurri. Infatti Inzaghi lo ha spostato già durante il primo tempo.

CONFERMA DAL CAMPO – In Empoli-Inter Inzaghi ha deciso di partire con Barella davanti alla difesa per una serie di circostanze. Il suo numero ventitré infatti è una garanzia, e soprattutto è quello fisicamente in condizioni migliori tra coloro che possono coprire il ruolo. Però il tecnico non si è scordato i motivi per cui con la Juventus ha giocato Zielinski. E infatti nella prestazione totale di Barella con i toscani va sottolineato il cambio di ruolo.

SPOSTAMENTO – L’ex Cagliari infatti è partito davanti alla difesa, ma non ci è rimasto tutta la gara. Inzaghi ha capito in fretta che le cose non giravano con la formazione iniziale. Le coperture dell’Empoli riuscivano a rallentare il gioco delll’Inter, dagli esterni non arrivavano gli spunti necessari a superare questo problema e quindi serviva cercare qualcosa di diverso in mezzo al campo. Per questo il tecnico ha spostato proprio Barella.

Barella e l’impatto diverso da interno di centrocampo

INCISIVO DA INTERNO – Già durante il primo tempo infatti Inzaghi ha cercato qualcosa di diverso spostando Mkhitaryan davanti alla difesa e mettendo il sardo come interno sinistro del suo centrocampo. Tenendo Frattesi nel suo consueto spot di destra. Una mossa che ha portato più scambi, più qualità, più pericoli e liberato Barella nelle possibilità di scatenare il suo talento offensivo senza bloccarlo davanti alla difesa. Una conferma di dove risulti più efficace il giocatore.