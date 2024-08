Inzaghi continua col nuovo mantra: vuole concentrazione totale

Inzaghi nelle sue due conferenze ha iniziato a battere in modo chiaro su un concetto. Il tecnico non vuole vedere una squadra rilassata e chiede concentrazione e applicazione.

MESSAGGIO IMPORTANTE – Inzaghi in questa estate ha già parlato due volte. Un ritmo a cui quasi non si era più abituati dopo la scorsa stagione, sicuramente parca di conferenze dell’allenatore. E c’è un concetto che è stato sottolineato in modo evidente. Anzi, che il tecnico ha proprio inziato a ripetere come un mantra. In modo da farlo entrare subito nelle teste di tutto l’ambiente nerazzurro. Il suo richiamo riguarda la necessità di concentrarsi al massimo.

NIENTE PANCIA PIENA – Inzaghi non vuole una squadra rilassata. Che dorme sugli allori. Che venendo da un campionato dominato si bea della sua forza e pensa di vincere in modo automatico. II tecnico vuole assolutamente evitare che i suoi diano l’impressione di avere la pancia piena. E lo ha già detto due volte. In modo che il messaggio iniziasse a circolare in tutto il mondo nerazzurro.