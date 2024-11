Inzaghi continua a non gestire Lautaro: recupero passa dal campo

Inter-Arsenal conferma come Inzaghi in questo periodo punti forte sulla presenza in campo di Lautaro Martinez. Una scelta di gestione specifica.

ANCORA TITOLARE – Inter-Arsenal vedrà Lautaro Martinez partire tra i titolari. Una prima volta nella Champions League di questa stagione. Ma non una novità nell’ultimo periodo. Dall’ultima sosta per le nazionali infatti Inzaghi ha deciso di tenere un approccio particolare col suo capitano. E cioè farlo giocare sempre.

Lautaro Martinez e l piano d’emergenza di mister Inzaghi

SEMPRE IN CAMPO – I conti sono semplici. Da Roma-Inter Lautaro ha giocato da titolare in quattro partite su cinque. Saltando solo la sfida con lo Young Boys. Vale a dire che con Inter-Arsenal siamo alla quarta partita consecutiva dal primo minuto, e in generale a cinque su sei in poco più di due settimane. Oltre a sei su sei giocate, visto che con lo Young Boys è comunque subentrato nell’ultima mezz’ora. Una scelta netta fatta da Inzaghi in un periodo che suggeriva una gestione differente.

SCELTA SPECIFICA – Il tecnico ha dovuto fare i conti col momento non semplice del suo capitano. Lautaro infatti non era e non è in forma smagliante. In campo il suo rendimento non è quello dei giorni migliori. E anche il Pallone d’Oro lo ha distratto. Così Inzaghi ha deciso di attuare una sorta di piano di emergenza. Affidando totalmente al campo la rinascita del Toro.

AFFIDARSI AL CAMPO – Il tecnico, in un certo senso, ha deciso di non gestirlo. Un’eccezione sia per il suo momento sia perché alla squadra servivano i risultati. La decisione di Inzaghi è che a Lautaro serviva il campo, e all’Inter serviva avere Lautaro. Quindi lo ha fatto giocare sempre, sperando che dal campo arrivasse la scintilla giusta per ritrovare il vero Lautaro. La sfida con l’Arsenal è l’ennesima dimostrazione.