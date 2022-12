Inzaghi continua a credere allo Scudetto, ma è ancora raggiungibile?

Simone Inzaghi, nella conferenza stampa dopo l’amichevole contro il Gzira United (qui le parole del tecnico nerazzurro) ha parlato di obiettivo Scudetto ancora raggiungibile. Ma l’Inter effettivamente è ancora in corsa per il titolo?

DUBBI – Simone Inzaghi sembra non averne. Dopo la partita contro il Gzira United, il tecnico nerazzurro ha parlato di obiettivo Scudetto ancora raggiungibile, ricordando che sono ancora 23 le partite che mancano prima della fine del campionato. Parole che portano un carico di ottimismo importante, che deve però scontrarsi con la realtà. Questa dice che l’Inter ha già incassato 5 sconfitte in 15 partite, con 22 gol subiti. La distanza dalla vetta è di 11 punti e il prossimo avversario è proprio il Napoli, attuale capolista, ancora a 0 sconfitte in campionato. Per l’Inter si tratta quindi di una scalata verso l’Everest. La missione non è impossibile, ma appare parecchio proibitiva. La matematica dice che per i nerazzurri i bonus sono terminati, e che se davvero vogliono avere una chance di vittoria finale, dovranno vincere tutte le prossime partite. E soprattutto curare due aspetti che si sono dimostrati il vero tallone d’achille della squadra di Inzaghi. Il primo è la permeabilità della difesa, il secondo riguarda gli scontri diretti. Per una squadra come l’Inter vincere un solo scontro diretto sui 5 disputati è molto poco. Solo il tempo ci dirà se questa squadra potrà rientrare effettivamente in corsa per il titolo.