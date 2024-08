Inzaghi fa i conti prima di Genoa-Inter in Serie A: calciomercato, gol e infortuni

Il pre-campionato è solo un ricordo per l’Inter nonostante il calciomercato sia ancora aperto ma la testa di Inzaghi è già all’esordio stagionale in Serie A. I problemi in rosa non mancano e bisogna fare i conti tanto con l’infermeria quanto con i rinnovi. Ecco la situazione aggiornata

MILANO – Il bottino delle amichevoli estive della nuova Inter di Simone Inzaghi si chiude a Londra. Una vittoria sfumata al 90′, quando il triplice fischio finale era ormai nell’aria. Alla fine del pre-campionato il risultato è di tre vittorie, due pareggi e una sconfitta. Un totale di dieci reti segnate, senza mai avere a disposizione il capitano Lautaro Martinez, fresco di rinnovo fino al 2029. La metà delle quali dal nuovo acquisto Mehdi Taremi prima dell’infortunio. Sette le reti subite. A meno di una settimana dall’esordio stagionale ufficiale in Serie A, in casa del Genoa, l’Inter di Inzaghi deve fare i conti più con gli acciacchi che con le statistiche estive. Lo stop precauzionale di Alessandro Bastoni non preoccupa Inzaghi ma fa riflettere, vista l’assenza in rosa di un’alternativa al terzo mancino titolare. Fuori per infortunio Stefan de Vrij in difesa. A centrocampo si è fermato prima Piotr Zielinski e poi Hakan Calhanoglu, che dovrebbe rientrare in Genoa-Inter sabato. In attacco problemi anche per Marko Arnautovic e non solo per Taremi, a dimostrazione che a Inzaghi serve un’altra punta affidabile. A lungo fuori per infortunio l’esterno Tajon Buchanan, che teoricamente andrebbe ancora rimpiazzato numericamente. Teoricamente…

Genoa-Inter priorità di Inzaghi rispetto al calciomercato

CALCIOMERCATO – L’impressione è che l’Inter affronterà sia il Genoa (sabato 17 agosto, ore 18:30) sia il Parma (sabato 24 agosto, ore 20:45) con questo stato di semi-emergenza. Prima dell’Atalanta (venerdì 30 agosto, ore 20:45) Inzaghi si augura di avere finalmente la rosa al completo. La priorità resta la seconda punta che completi l’attacco ma anche il difensore mancino farebbe comodo. In attesa di capire cosa succederà con gli esuberi, a partire da Joaquin Correa, il vero punto interrogativo in casa Inter riguarda la fascia destra. Il rinnovo di Denzel Dumfries non è ancora arrivato ed è impensabile iniziare la stagione con questa situazione contorta. Questa è l’unica potenziale grana per l’Inter, che non vuole perdere a zero l’asset rappresentato dall’esterno olandese. La cessione in Premier League è un’opzione sempre credibile ma a cifre decisamente più basse del previsto, eventualmente. In ogni caso, non manca la fiducia di arrivare alla fumata bianca e soprattutto di evitare la beffa. L’Inter di Inzaghi non è al completo ma non c’è altro tempo da perdere: la preparazione di Inzaghi in vista di Genoa-Inter è iniziata. Il calciomercato adesso diventa solo contorno, sperando finisca bene com’è iniziato.