Inzaghi, Conte è il tuo miglior motivo per arrivare al numero 21!

Antonio Conte sta per diventare ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. Tanti hanno portato il salentino a diventare un’ossessione per Simone Inzaghi, che l’anno prossimo può prendersi la sua rivincita con l’Inter.

PASSATO – Antonio Conte ha vinto lo Scudetto numero 19 da allenatore dell’Inter e ha lasciato senza rimorsi il club nerazzurro. Ha forzato il suo addio e il timone della squadra lo ha preso Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino fino ad un anno fa viveva nell’ombra del salentino agli occhi dei tifosi, che ancora mostravano rimpianti per la storia finita con Conte. Nessuno credeva Inzaghi potesse essere migliore, la realtà è andata poi diversamente nel corso del tempo.

Inzaghi vs Conte, la sfida delle sfide

ATTUALITÀ – Conte sta per diventare l’allenatore del Napoli, squadra ex campione d’Italia. Il salentino dovrà diventare per Simone Inzaghi il miglior motivo per arrivare allo Scudetto numero 21. Battersi e battere il tecnico che tanti ritenevano migliore di te dovrebbe essere la motivazione più forte per un uomo. A maggior ragione per Inzaghi, che ha appena vinto e portato all’Inter la seconda stella con la possibilità di confermarsi l’anno prossimo. La sfida Conte-Inzaghi è qualcosa che tanti tifosi nerazzurri aspettavano, sarà un modo per rispondere a coloro che hanno ancora dubbi su chi sia il migliore.