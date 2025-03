Inzaghi con l’Udinese sostituisce Dumfries con due giocatori

In Inter-Udinese Inzaghi ha dovuto pensare a sostituire Dumfries. Per farlo il tecnico ha sfruttato due giocatori, in modo da non perdere la spinta sulla fascia.

ASSENZA DI PESO – Come si sostituisce Denzel Dumfries? Una domanda assai meno banale di quel che sembra. L’olandese infatti ha un impatto fisico unico nella rosa nerazzurra. E la sua capacità di dare profondità sulla destra non può essere replicata semplicemente da un altro elemento. Per questo Inzaghi con l’Udinese ha sfruttato due giocatori per colmare la sua assenza.

DUE PER UNO – Chiariamoci, formalmente il sostituto di Dumfries è stato Darmian. Ha preso il ruolo sulla fascia, andando a coprire la posizione specifica di esterno destro. L’ex Parma però non ha la capacità fisica dell’olandese. In breve, non può attaccare lo spazio in verticale con quella profondità e quella continuità. Inzaghi quindi gli ha aggiunto un aiutante.

COPRIRE LA FASCIA – Avete notato che Thuram ha svariato molto sulla destra durante la partita? Inzaghi ha chiesto proprio a lui di aiutare Darmian a compensare il lavoro di Dumfries. Darmian aveva il compito di arrivare fino a un certo punto del campo. Dopo toccava a Thuram. Questo chiaramente nelle situazioni di ripartenza, quando c’era campo da attaccare. Un modo per mantenere la spinta sulla destra. Due giocatori per surrogare il lavoro di uno.