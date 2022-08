Inzaghi con la Pergolettese cambia l’attacco: coppie offensive mischiate

Nell’allenamento congiunto con la Pergolettese Inzaghi ha cambiato le coppie d’attacco. Una novità in questo precampionato, che aveva visto le punte alternarsi in modo fisso.

CAMBIO IN ATTACCO – In praticamente tutti i test di questo precampionato dell’Inter, da quando ha avuto a disposizione tutti i suoi effettivi, Inzaghi aveva gestito il suo attacco in un modo molto chiaro, preciso. Due coppie che potremmo definire quasi granitiche: Lautaro Martinez con Lukaku, Dzeko con Correa. Alternate in modo fisso, scientifico. Entrano due, escono due. Ma con la Pergolettese le cose sono cambiate.

GIOCO DELLE COPPIE – Inzaghi nell’allenamento congiunto ha fatto giocare nel primo tempo Dzeko e Lautaro Martinez. I suoi titolari dello scorso anno, la coppia su cui ha inisistito allo sfinimento. Un modo per far mettere minuti nelle gambe al bosniaco, apparso molto indietro nelle prime uscite. Che ha funzionato visto che è entrato in tutti i gol. Poi nel secondo ha varato l’inedita coppia Lukaku-Correa. Un cambiamento netto.

NE MANCA UNA – Nulla di straordinario, sia chiaro. Inzaghi si troverà nelle condizioni di alternare i suoi attaccanti in modo vario nel corso della stagione. Ma il cambiamento va sottolineato. Fino alla Pergolettese il tecnico ha lasciato alle sue punte sempre gli stessi riferimenti, probabilmente per accelerare il ritorno alla miglior condizione. Nell’allenamento congiunto invece ha mischiato le carte per la prima volta. C’è solo una coppia ancora inedita, quella formata da Dzeko e Lukaku. La si vedrà prima dell’esordio in Serie A?