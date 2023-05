Inzaghi con la Lazio si ritrova: due guizzi per vincere la partita

Inter-Lazio è stata la partita di Inzaghi. Il tecnico ha dato la sua impronta alla gara, con due scelte in particolare che possono essere prese come esempio.

PASSO AVANTI – Inter-Lazio è stata una partita con l’impronta forte di Inzaghi. Il tecnico ha trovato soluzioni varie ed efficaci per mettere in difficoltà gli avversari. Ma ci sono due scelte in particolare che fanno pensare che il tecnico abbia cambiato qualcosa nella sua gestione: parliamo di quelle relative a Gagliardini e Dimarco.

SCELTA SUI TITOLARI – Gagliardini contro la Lazio nella gestione Inzaghi era diventata una scelta fissa. Quasi un meme. Un titolare, scelto per seguire a uomo Milikovic-Savic. Per marcarlo anche nel gioco aereo. Una scelta difensiva, con un uomo dedicato esclusivamente a un avversario. In questa Inter-Lazio Inzaghi non ha fatto giocare Gagliardini. Nemmeno un minuto. Un fatto non banale. Il tecnico invece di pensare a come depotenziare gli avversari, quindi a difendersi, anche a costo di sacrificare la sua strategia, ha posto l’attenzione su come sfruttare al meglio le doti dei suoi. Come attaccare, coprire e occupare gli spazi. Escludendo il numero cinque. Senza dare alcuna marcatura a uomo. Un cambio di ottica decisivo. Ma oltre alla scelta di partenza, c’è stata la gestione.

SCELTA NELLA GESTIONE – L’Inter ci ha messo un po’ per ribaltare la partita. Settantasette minuti per la precisione. Per l’assalto finale Inzaghi ha cercato nuovi spunti offensivi in un modo mai visto prima. Il cambio scelto dal tecnico al minuto settanta è stato fuori Bastoni, dentro Gosens. E questo ha cambiato profondamente la fascia sinistra. Inzaghi ha spostato Dimarco come terzo difensore. Una mossa comune un anno fa e praticamente mai vista invece in questa stagione. Mantenendo così la spinta, la regia e i cross del suo numero trentadue. L’aggiunta di Gosens davanti a lui invece ha fornito nuova propulsione nell’attaccare gli spazi. Un nuovo modo di gestire la fascia, che si è rivelato decisivo. Due scelte attive, propositive, anche coraggiose. Che hanno influenzato in positivo la gara.