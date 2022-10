Inzaghi, come giocherà l’Inter con Lukaku? Ecco le possibili soluzioni!

Dopo quasi due mesi dall’ultima volta in campo, Romelu Lukaku è tornato fra i convocati per la gara decisiva di Champions League tra Inter e Viktoria Plzen. Simone Inzaghi finalmente ritrova il bomber belga che però dovrà essere inserito al meglio.

PROBLEMI TATTICI – Simone Inzaghi può finalmente essere contento della rosa a sua disposizione: Romelu Lukaku è tornato tra i convocati (vedi l’articolo). Per la partita decisiva contro il Viktoria Plzen sarà indisponibile solo Marcelo Brozovic, ma nelle ultime settimane l’allenatore ha trovato la soluzione per sopperire alla sua assenza. Da domani la questione centrale riguarderà il modo attraverso cui sarà inserito Lukaku. Inzaghi deve far rifiorire quella splendida coppia, la Lu-La, che per 2 anni ha brillato in Italia. Nei 227 minuti giocati in questa stagione in Serie A il belga non ancora dimostrato un’ottima forma. La velocità e la potenza non sono state così impressionanti come nella lontana era Conte e con il suo rientro possono tornare alcune preoccupazioni. A Inzaghi ora è richiesta una sola cosa: trovare una collocazione per Romelu Lukaku in campo. Senza di lui lo scorso anno l’allenatore piacentino ha dovuto completamente rivoluzionare il gioco dell’Inter, sfruttando la regia di Dzeko e la sua capacità di dialogare nello stretto.

Inzaghi, quali sono le soluzioni?

GIOCO VERTICALE – Un piccolo accenno della nuova Inter lo abbiamo visto nelle ultime settimane. Inzaghi ha cercato di risolvere i problemi difensivi abbassando la squadra, cercando di sfruttare le capacità di ripartire in contropiede dei suoi giocatori. Lukaku può sicuramente giovare da questa scelta, in quanto le sue caratteristiche si sposano perfettamente con modi di giocare che prediligono la continua creazione di spazi larghi. Come si è potuto vedere nel periodo targato Antonio Conte all’Inter, il belga ha bisogno di libertà in campo per sprigionare tutta la sua potenza. Il gioco nello stretto non è nelle sue corde così come il dialogo continuo con i compagni. Lukaku può aiutare nella ripartenza, può permettere a Inzaghi di abbassarsi continuando ad essere pericolosi in zona offensiva. L’ex Chelsea può soprattutto sfruttare la sua capacità di dialogare con Lautaro Martinez. Inzaghi avrà il compito di riformare la Lu-La, che quest’anno si è vista solo nella facile vittoria contro lo Spezia. Giocare verticalmente è la chiave per ricominciare a godere delle prestazioni del duo più prolifico degli ultimi anni in Serie A.