Inzaghi come gestirà l’attacco dell’Inter nelle prossime tre partite?

La gestione della rosa è un fattore importante per l’Inter. Per questo Inzaghi dovrà valutare le rotazioni nelle prossime partite, comprendendo anche il reparto offensivo.

CICLO DA GESTIRE – L’Inter si appresta ad affrontare un mini-ciclo di tre partite in una settimana. Domenica, mercoledì, domenica, con Lecce, Monaco in Champions League e Milan. Un fatto che richiede una certa gestione delle forze, e quindi della rosa. Che riguarda anche il reparto offensivo.Con Inzaghi chiamato a delle scelte.

ATTENZIONE ALL’ATTACCO – Sulla carta infatti viene naturale invocare i titolari in tutti e tre gli impegni. Troppa la differenza di rendimento di Thuram e Lautaro Martinez rispetto alle alternative, troppo pesanti i punti in palio. Ma la stagione dell’Inter non finisce domenica due febbraio con la sfida col Milan. Quindi bisogna scendere a patti con la realtà e trovare una rotazione comunque efficace. Quando e dove Inzaghi alternerà le sue punte?

Rotazioni necessarie, come farà Inzaghi?

UN TITOLARE – Appare chiaro che non ci sarà mai un turnover integrale. Uno tra Lautaro e Thuram serve sempre come riferimento. Non si può giocare troppo col fuoco. Ma chi dei due? E quando? Idealmente col Milan giocheranno entrambi, in coppia. Difficile pensare che il tecnico gli chieda due partite di fila da titolari. Quindi per il resto uno a Lecce e uno col Monaco, almeno dall’inizio. Scelta libera, inutile stare a fare gli indovini. E con loro? A chi Inzaghi darà fiducia?

QUALE ALTERNATIVA? – La risposta che viene naturale è Taremi. Il giocatore arrivato apposta, quello con esperienza anche internazionale. E quello più impiegato nell’ultimo periodo. L’iraniano però non ha dato grandi risposte. Quindi la finestra per gli altri è aperta. Gli altri, diciamo Arnautivic. Correa infatti è ancora alle prese con un problema fisico e non è in lista Champions. Se lo escludiamo da Lecce resta poco. Ma l’austriaco è un’opzione. Con l’Empoli ha trovato un assist a Thuram e in questa Serie A è l’unica punta a non aver mai giocato da titolare. Magari ci sarà un’opportunità? Con Taremi chiamato a giocare poi in Champions League? Inzaghi sta sicuramente riflettendo, per trovare il meglio per la squadra.