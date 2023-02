Inzaghi coerente su Onana-Handanovic per equilibri di spogliatoio

Inzaghi continua a tenere aperto il ballottaggio tra i suoi due portieri, Onana e Handanovic. Una scelta precisa, coerente con quanto sempre detto, motivata da equilibri di spogliatoio.

SCELTA A SORPRESA – La titolarità di Handanovic in Inter-Udinese ha stupito molti, anzi praticamente tutti. Lo sloveno infatti non giocava dalla sfida con la Roma, datata primo ottobre 2022. Assente per quattordici partite di campionato, quattro di Champions League (dove aveva comunque sempre giocato Onana), due di Coppa Italia e una di Supercoppa. La situazione insomma sembrava ormai consolidata. Ma in realtà la porta nerazzurra è sempre aperta, per così dire. Per scelta di Inzaghi.

MAI SCELTA TECNICA – Il tecnico infatti non ha mai promosso Onana a primo portiere in modo ufficiale. Sembrava fosse successo de facto, ma Inter-Udinese ha ricordato a tutti che non è così. L’ultima volta che gli è stato chiesto esplicitamente, Inzaghi ha risposto che il camerunese in quel periodo giocava perché stava vincendo il ballottaggio con Cordaz. Il terzo portiere. Riferendosi al fatto che Handanovic era infortunato. Lasciando aperta ogni opzione per le gerarchie vere tra primo e secondo. E tra infortunio al dito e poi uno muscolare il numero uno è stato di fatto indisponibile per mesi. Fino a poco prima della sfida con l’Udinese, appunto. Dove è tornato a giocare. Riaprendo la vecchia alternanza tra numeri uno.

QUESTIONE DI SPOGLIATOIO – Con buona pace di tutti gli articoli letti negli ultimi mesi su un Handanovic conscio del suo ruolo di secondo e anzi primo sostenitore dei compagni dalla panchina, all’Inter non c’è ancora una scelta sul portiere titolare. Non c’è mai stata. Inzaghi si tiene le due opzioni, Onana e lo sloveno. Perché gli equilibri di spogliatoio per lui vengono prima di tutto. E un leader come Handanovic va rispettato e gestito. Sicuramente non accantonato, né a parole né nei fatti. Del resto è ancora il capitano dell’Inter. E quindi si continua con le due opzioni. Poi magari giocherà Onana. Quasi sempre. Ma è il gesto che conta.