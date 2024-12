Inzaghi, c’è una carta da sfruttare contro la Lazio. Il passato conta!

Simone Inzaghi si scontrerà con il suo passato lunedì in Lazio-Inter, ma non è l’unico. Un altro potrebbe essere la carta da sfruttare, soprattutto a gara in corso.

NOMI – Inter e Lazio hanno avuto tantissimi giocatori in comune. Da Hernan Crespo a Christian Vieri, finendo per Antonio Candreva o l’attuale Stefan de Vrij. Si potrebbe stare un giorno interno ad elencare i calciatori che hanno vestito entrambe le maglie, tra questi c’è anche chi ha fatto questo passaggio da allenatore. Si tratta proprio di Simone Inzaghi, che si scontrerà con il suo passato lunedì allo Stadio Olimpico. Il mister ha grandi responsabilità per l’esito del match, stavolta non può sbagliare lo scontro diretto. Una carta può aiutarlo.

Inzaghi, la carta a sorpresa contro la Lazio!

SORPRESA – Lautaro Martinez non ha giocato con il Bayer Leverkusen e sarà titolare contro la Lazio, Marcus Thuram farà la sua terza gara consecutiva negli ultimi 10 giorni. Chi può arrivare in soccorso dalla panchina è un nome a sorpresa, di quelli che a inizio stagione nemmeno veniva preso in considerazione. Joaquin Correa è il giocatore che può ribaltare le sorti della partita nel secondo tempo. Non partirà dal primo minuto, ma già con il Parma ha dimostrato che può essere una pedina importante nei minuti che precedono il triplice fischio dell’arbitro. Thuram è difficile che venga tenuto 90 minuti, Correa sarà l’arma numero uno tra gli attaccanti dalla panchina. Non ha mai segnato contro la Lazio da ex, può arrivare la prima volta in un periodo di splendida forma.