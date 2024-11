Inzaghi è cauto: Calhanoglu vede l’Arsenal da titolare

Simone Inzaghi valuta se inserire dal primo minuto Calhanoglu in vista dell’Arsenal oppure fargli recuperare minutaggio nella ripresa e conservarlo in vista del big match contro il Napoli.

PRESENZA – Entrato al settantesimo al posto di Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu nei venti minuti che è sceso in campo è tornato a gestire magistralmente il centrocampo dell’Inter. Il turco, dopo qualche assenza per un problema fisico, è tornato a giocare a San Siro dando a Simone Inzaghi una boccata d’ossigeno visti i tanti problemi fisici delle ultime settimane. Nella gara contro l’Arsenal il turco giocherà sicuramente, da capire se Inzaghi gli concederà un tempo così da mettere minuti nelle gambe oppure se scenderà in campo con la maglia da titolare. Nel frattempo a centrocampo tornerà anche Kristjan Asllani che si accomoderà in panchina. Discorso simile anche per Francesco Acerbi che torna disponibile e sarà arruolabile per la gara di mercoledì sera.

Arsenal e poi Napoli, l’importanza di Calhanoglu

FONDAMENTALE – La presenza di Hakan Calhanoglu nel centrocampo di ieri, ha mostrato come la sua presenza sia fondamentale per l’Inter e per i suoi compagni di squadra. Il turco è da tempo diventato un marchio nerazzurro, spendibile in ogni sede e allo stesso tempo importante per tutto il gruppo. Quando lui scende in campo la palla girà in un modo, se invece al suo posto c’è un compagno di squadra adattato a regista, le cose si fanno più complicate. Per Simone Inzaghi saranno due partite decisive per il futuro dell’Inter: da un lato la qualificazione agli ottavi di Champions League dalla porta principale, dall’altro lato invece la testa della Serie A con il Napoli come primo ostacolo.