Inzaghi cambia tono dopo la Juventus: basta proclami, l’Inter deve reagire!

Inzaghi post Juventus-Inter ha mandato un segnale alla sua squadra. Il tecnico infatti in conferenza ha usato delle parole ben precise, che sono un richiamo per tutti a cambiare rotta.

CAMBIAMENTO DI COMUNICAZIONE – Inzaghi spesso nei momenti di difficoltà si è schierato a totale difesa del suo gruppo. Prendendosi critiche e colpe pur di schermare la sua squadra. L’ultima volta una decina di giorni fa, dopo Fiorentina-Inter. Nel post partita di Juventus-Inter però il tecnico ha cambiato il tono delle sue parole. Mettendo nel mirino lui per primo i suoi giocatori.

PROBLEMA DA AFFRONTARE – Il tecnico non si è lanciato in accuse o attacchi. Ma il tono delle sue parole è stato chiaramente diverso. Tanto diverso da diventare un segnale. Inzaghi infatti ha voluto sottolineare che la sconfitta coi bianconeri non è stata una come tante. Arrivati a questo punto della stagione i passi falsi pesano, e l’Inter ha chiaramente perso un’occasione. Il problema c’è, e lui per primo non vuole nasconderlo. Ma anzi sottolinearlo, per avere una reazione dalla sua squadra. Con due frasi significative.

Inzaghi, le dichiarazioni dopo Juventus-Inter

FRASI SIGNIFICATIVE – Le frasi chiave per capire questo cambiamento di Inzaghi sono due. La prima è “non dobbiamo fare proclami, perché quello che stiamo facendo per i nostri obiettivi non basta”. Qui il tecnico abbandona ogni indulgenza verso i suoi. Nessun alibi, nessuna voglia di dare attenuanti. L’Inter ha obiettivi importanti, che però non arriveranno per miracolo. Zitti e pedalare, sarebbe il riassunto. La seconda è “niente proclami, dobbiamo cambiare marcia specie negli scontri diretti”. Stavolta l’allenatore sottolinea il problema endemico in tutta la stagione. Cioè l’incapacità di fare la differenza nelle partite di cartello. L’Inter per un motivo o per l’altro ha sprecato ogni occasione o quasi fino ad ora. E questo non è più ammissibile. Un richiamo chiaro alla squadra di focalizzarsi di più sul campo e di lottare maggiormente per ottenere i risultati. Con una specifica rimarcata: basta proclami.

TORNARE FOCALIZZATI – Due volte infatti Inzaghi ha specificato di smettere di parlare. Fare proclami non serve e anzi evidentemente distrae giocatori che si fanno trascinare dall’idea di essere più forti di tutti. Per tutto il gruppo serve più concentrazione. Meno sogni, meno distrazioni, meno testa tra le nuvole orientata a chissà quale obiettivo. Serve concretezza, serve essere focalizzati partita per partita. Questo il messaggio di Inzaghi post Juventus-Inter. La squadra lo recepirà?