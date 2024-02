Inzaghi cambia la gestione: col Lecce arriva il turnover vero

Lecce-Inter non sarà una partita come tutte le altre. Per la prima volta in Serie A infatti Inzaghi dovrà affidarsi praticamente in toto alle seconde linee. Derogando alla gestione complessiva vista fino a questo momento.

GESTIONE DEL TURNOVER – In questa stagione Inzaghi ha gestito il turnover con oculatezza. In Serie A solo una volta si è assistito a un cambiamento radicale, in Salernitana-Inter. Sfida che precedeva il fondamentale snodo dei gironi col Benfica. Da allora il tecnico ha limitato al minimo le sue rotazioni. Anche in occasioni in cui sembrava esserci margine. Tipo nelle sfide in casa con Salernitana e Udinese. Ora però col Lecce le cose cambiano.

TRASFERTA DIVERSA – Un po’ a sorpresa col Lecce Inzaghi si trova a dover rivedere la gestione portata avanti fino a questo momento. Sono tornati gli impegni ravvicinati, e già questo in sé richiede una maggiore apertura nei cambi. Ma per la trasferta inn Salento si è realizzata una sorta di tempesta perfetta. Così il tecnico deve derogare al suo piano complessivo. Affidandosi quasi in toto alle seconde linee. Di fatto una novità stagionale. A cui l’Inter deve dimostrare di sapersi adeguare.