Inzaghi, Calhanoglu e le garanzie Inter: non si fanno i conti senza l’oste

Hakan Calhanoglu è un giocatore fondamentale per l’Inter di Simone Inzaghi. Oltre che ufficialmente il miglior centrocampista dell’ultima Serie A. Per cui parlare di un undici nerazzurro senza il turco non è così facile. Né i miracoli del tecnico Campione d’Italia sono così scontati.

VOCI INSISTENTI – In casa Inter tiene banco la situazione di Hakan Calhanoglu. Sul regista nerazzurro vigila con grande attenzione il Bayern Monaco, che secondo alcune fonti sta preparando un’offerta folle per l’Inter. Una proposta probabilmente irrinunciabile per i nerazzurri, considerando l’età (30 anni compiuti) e la possibile plusvalenza (pari a quasi il 100% della cifra eventualmente incassata). Tanto che viene spontaneo chiedersi se l’Inter stia già pensando a come sostituire eventualmente il suo numero 20. E qui nasce un equivoco da non sottovalutare.

Inzaghi “vittima” della sua bravura (anche con Calhanoglu)

MIRACOLI CERTIFICATI – Nel pensare a un’Inter senza Calhanoglu, la figura di Simone Inzaghi si staglia come ancora di salvezza per i tifosi interisti. Per il semplice fatto che il tecnico ha già dimostrato di saper risolvere situazioni spinose a livello di rosa attraverso il lavoro sul materiale a disposizione. Tanto che lo stesso turco sta vivendo una seconda straordinaria carriera da regista, ruolo in cui era impossibile pensarlo – anche solo nominalmente – fino a un anno e mezzo fa. Un altro esempio potrebbe essere quello di Henrikh Mkhitaryan, ringiovanito di un lustro con Inzaghi. E quindi Inzaghi rappresenta la garanzia per il pianeta Inter: nessun problema, potrà esserci vita anche senza Calhanoglu. Tuttavia è importante leggere con attenzione le clausole di questa polizza.

Per Inzaghi niente miracoli su richiesta

NULLA È SCONTATO – Molti stanno già ragionando sulla promozione definitiva di Kristjan Asllani come titolare, dopo due anni di apprendistato con Marcelo Brozovic (prima) e lo stesso Calhanoglu (poi). Tuttavia il percorso di maturazione dell’albanese sembra ancora lontano dall’essersi completato. Altri invece ipotizzano già Piotr Zielinski (ufficioso ma non ancora ufficiale) come nuovo esperimento pronto ad essere plasmato da Inzaghi. Per non parlare dei potenziali acquisti dell’Inter con la cifra incassata dalla cessione (eventuale, ricordiamolo sempre) da Calhanoglu. È vero che Inzaghi ha ampiamente dimostrato di saper fare le proverbiali nozze coi fichi secchi, ma stavolta il rischio è che sia troppo anche per lui. L’Inter fa bene a valutare eventuali offerte monstre per Calhanoglu (senza farsi prendere in ostaggio), ma se la cessione si concretizzerà, sarà necessario muoversi in entrata per sostituirlo. Con un profilo quanto più simile possibile a quello di Calha. Mantenendo il più alto possibile il livello della rosa Campione d’Italia a disposizione di Inzaghi.