Inzaghi, bilancio ‘negativo’ contro la Juventus. Ma due trofei

Prima sfida contro la Juventus per Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter. Il bilancio del tecnico biancoceleste nella sua carriera alla Lazio è negativo contro i bianconeri, ma dalla sua può vantare ben due trofei vinti proprio contro i torinesi.

BILANCIO E TROFEI – Nove sconfitte, un pareggio, quattro vittorie. Questo il bilancio della carriera di Simone Inzaghi da allenatore contro la Juventus. Tutte, chiaramente, da registrare nel lungo periodo da allenatore della Lazio. Il tecnico nerazzurro ha affrontato in totale quattordici volte i bianconeri, riuscendo tuttavia a vincere due trofei proprio contro di loro. Nel dettaglio la Supercoppa Italiana del 2017 (2-3) e quella del 2019 (1-3), a dimostrazione del grande lavoro fatto da Inzaghi con i biancocelesti. Solo due, però, sono i trionfi in campionato. Uno all’Olimpico, uno allo Juventus Stadium.

Inzaghi, Juventus una bestia nera. Voglia di riscatto

MIGLIORARE – Simone Inzaghi avrà la grande possibilità domenica di migliorare il suo bilancio, in un big match sentito sicuramente molto di più in casa Inter che non in casa Lazio (vedi focus). Dalla parte opposta quel Massimiliano Allegri che nelle ultime partite ha fatto della difesa il suo punto di forza, tanto da aver ottenuto ieri l’ennesima vittoria con un solo gol di scarto, contro lo Zenit San Pietroburgo. Il miglior attacco del campionato contro una difesa di ferro. Inzaghi deve trovare il modo di abbattere la sua bestia nera.