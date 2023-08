Inzaghi avvisa l’Inter sul pericolo arabo e non si nasconde: ecco cosa serve

Inzaghi alla viglia dell’esordio stagionale in Serie A lancia un campanello di allarme valido non solo per l’Inter. Ma nel caso specifico, in casa nerazzurra vale sempre in virtù del calciomercato che sta per chiudersi con le idee piuttosto chiare. Inizia il countdown per le risposte necessarie

PERICOLO ARABO – La prima conferenza stampa stagionale di Simone Inzaghi non può non essere “imbastardita” dal calciomercato ancora aperto. Infatti si parla poco del Monza come avversario e troppo delle ultime novità di mercato in chiave Inter sia in entrata sia in uscita. Un dettaglio che lo stesso tecnico nerazzurro fa notare senza problemi in sala stampa. Non passa inosservato neanche un passaggio specifico di Inzaghi sull’incognita che vive al pari degli altri colleghi allenatori: «… Magari adesso stiamo pensando a un qualcosa che il 1° settembre, magari, sarà un’altra. E in più, il mercato arabo sarà aperto per altri quindici giorni. Magari qualche allenatore si può trovare con qualcue giocatore in meno senza la possibilità di rimpiazzarlo…». Una frase sibillina ma non troppo. Inzaghi si “preoccupa” delle altre squadre italiane in lotta per lo Scudetto oppure lascia intendere che anche la sua Inter può ancora essere stravolta dal mercato arabo? Ed eventualmente, in che modo? Un doppio quesito non da poco. E la risposta più importante non si avrà certo subito dopo Inter-Monza, bensì entro quattro settimane a partire da questa data. A ogni modo, doveroso agire con cautela e prudenza: se possibile, meglio abbondare oggi, creandosi un “paracadute” in ottica mercato arabo, che piangere domani per la rosa incompleta. Vale anche per l’Inter di Inzaghi, che sogna la seconda stella sul tricolore…

Inzaghi “presenta” la sua nuova Inter (incompleta)

QUADRO DEFINITO – Inzaghi nella conferenza stampa alla vigilia di Inter-Monza non deve neanche dribblare l’argomento Lazar Samardzic, nemmeno discusso, ma risponde su Stefano Sensi in rosa. L’allenatore dell’Inter, invece, non dribbla affatto il caso Romelu Lukaku ma aggiunge che gli servono almeno quattro attaccanti (affidabili, ndr). A prescindere da come si concluderà il mercato estivo. Ed è lo stesso Inzaghi a esporsi su Benjamin Pavard, chiedendo un difensore per chiudere la campagna rafforzamento. Un difensore con caratteristiche ben precise: un terzo titolare, non un’altra riserva centrale. Ed ecco che il quadro della nuova Inter inizia a prendere forma: la rinuncia a Samardzic va nella direzione di Pavard (o di un’alternativa al piano A in difesa). E solo la cessione di Joaquin Correa può “causare” l’arrivo di un’altra punta. Ma se la partenza del numero 11 argentino andasse in porto dopo il 1° settembre in direzione Arabia Saudita, l’Inter si ritroverebbe con tre attaccanti anziché quattro… svincolati permettendo. Ecco perché il nome di Alexis Sanchez, finché non firma, resta in orbita Inter. Anche se il numero di Juan Cuadrado fa pensare al contrario. Sarà davvero Sanchez il “paracadute” in caso di Correa in Arabia Saudita a mercato chiuso? Quanto al centrocampista, finché c’è Sensi a quanto pare non entrerà nessun altro. Senza altre uscite, priorità alla difesa: Inzaghi parla chiaro, ora tocca all’Inter rispondere entro il 31 agosto. L’obiettivo, anzi… il sogno Scudetto ora passa da Pavard.