Inzaghi, attacco obbligato con il Torino? Tra ritorni ed assenze

Simone Inzaghi sarà obbligato nelle scelte in vista della partita contro il Torino. L’Inter rivedrà in campo solo domani Alexis Sanchez.

ATTACCO – Simone Inzaghi deve risolvere il problema attaccanti. Tutti sono stati convocati dalle nazionali e non si sono allenati ad Appiano Gentile nella settimana. Marcus Thuram è il primo ad essere tornato, Lautaro Martinez ha fatto la prima sessione proprio oggi. I due dovrebbero giocare titolari contro il Torino, il motivo è chiaro. Non c’entra solamente l’infortunio di Marko Arnautovic, che lavora per rientrare in vista dell’impegno di Champions League dell’8 novembre con il Salisburgo. Le scelte del tecnico dipendono anche dal contrattempo dell’altra punta.

SCELTE – Alexis Sanchez non è ancora tornato a Milano. Il giocatore è stato protagonista con il Cile ma ha perso la sua ultima partita con il Venezuela per 3-0. L’attaccante sarà a disposizione solo a partire da domani e farà un allenamento con i compagni prima della partenza per Torino. Inzaghi pensa anche ad altre opzioni a partita in corso oltre al cileno. Pronti Davy Klaassen, Henrikh Mkhitaryan e Stefano Sensi per ricoprire il ruolo dietro Lautaro Martinez. Tutto dipenderà dall’andamento del match, ma è probabile che uno tra i centrocampisti citati salgano di posizione. Lo impone il momento di difficoltà.