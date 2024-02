Inzaghi gioca d’astuzia senza Thuram: attacco insuperbito per Inter-Atalanta!

Simone Inzaghi perde Marcus Thuram ma permette ad altri due di riacquistare energie fisiche e mentali. La strategia dell’allenatore in vista di Inter-Atalanta.

PERIODO – I numeri estremamente positivi non sembrano rendere l’idea, eppure per l’Inter non è un momento semplicissimo. Simone Inzaghi inizia a perdere dei pezzi importanti della rosa e il calendario non fa alcuno sconto. Meno di una settimana fa i nerazzurri si sono scontrati con l’Atletico Madrid in Champions League, ieri pomeriggio hanno affrontato la trasferta a Lecce e fra meno di tre giorni incroceranno la squadra di Gian Piero Gasperini. Il tutto senza avere a disposizione elementi fondamentali del gruppo nerazzurro come Yann Sommer, Francesco Acerbi. Hakan Calhanoglu e Marcus Thuram.

ASPETTATIVE – Restando focalizzati sull’attacco, la perdita di Marcus Thuram – titolare finora quasi inamovibile insieme a Lautaro Martinez – ha preoccupato non poco i tifosi nerazzurri. Fortunatamente, però, Inzaghi ha ricevuto risposte estremamente positive da Marko Arnautovic. Prima in rete contro la Salernitana e poi autore del gol vittoria contro l’Atletico Madrid. Per questo motivo in tanti si sarebbero aspettati di vedere l’austriaco partire titolare anche al Via del Mare, contro il Lecce. Inzaghi, però, ha scelto la strada Lautaro Martinez-Alexis Sanchez e anche questa coppia ha prodotto i suoi buoni frutti.

STRATEGIA – A Lecce si è avuta la sensazione che quella di Inzaghi sia stata una vera e propria strategia, messa in atto per portare tutti i suoi attaccanti al massimo della fiducia in vista di Inter-Atalanta. Il tecnico piacentino toglie Arnautovic dalla titolarità dopo due gol consecutivi nelle ultime due sfide ma lo inserisce a partita in corso, nella quale entra con grande spirito. Dà, invece, chance dal 1′ ad Alexis Sanchez che, pur non segnando, esce dal Via del Mare col petto gonfio d’orgoglio e con un assist brillante per il gol di Davide Frattesi. È così che Inzaghi gioca d’astuzia e riporta 3/4 dell’attacco nerazzurro al massimo della forma, fisica e mentale, all’importantissimo impegno di martedì: Inter-Atalanta.