Inzaghi aspetta Brozovic, bisogna risolvere il nodo contratto

Marcelo Brozovic tornerà presto a Milano per unirsi all’Inter di Simone Inzaghi. Il tecnico lo stima e intende confermare il suo ruolo di fondamentale come perno del centrocampo nerazzurro. Bisogna però risolvere il nodo contratto.

ATTESA E CONFERMA – Nei prossimi giorni l’Inter riaccoglierà anche i croati Marcelo Brozovic e Ivan Perisic, reduci dagli Europei terminati agli ottavi di finale con la maglia della Croazia. Soprattutto per quanto riguarda Brozovic c’è grande attesa da parte di Simone Inzaghi. Il centrocampista croato negli ultimi anni si è ritagliato un ruolo da protagonista come perno del centrocampo dell’Inter sia con Luciano Spalletti che con Antonio Conte, un ruolo che Simone Inzaghi intende confermare. Il tecnico stima infatti Brozovic da quando allenava la Lazio ed è particolarmente entusiasta all’idea di poterlo allenare. Dal canto suo anche il giocatore non nasconde di essere felice di essere diventato protagonista a Milano, ma c’è un nodo importante da sciogliere, quello sul contratto.

SITUAZIONE DA RISOLVERE – Il contratto che lega Marcelo Brozovic all’Inter scade infatti il 30 giugno del 2022, quindi al termine della stagione che si appresta a cominciare. In linea teorica Brozovic tra soli 6 mesi potrebbe mettersi d’accordo con qualche altro club e liberarsi a parametro zero. Perdere Brozovic a parametro zero sarebbe un brutto colpo per l’Inter, sia tecnicamente che economicamente, quindi è importante attivarsi il prima possibile per evitare che ciò accada. C’è volontà reciproca di continuare insieme, i discorsi sul rinnovo erano stati congelati prima degli Europei per lasciare tranquillo il giocatore, ma col suo ritorno a Milano sarà necessario riprendere il filo del discorso: iniziare la stagione con un giocatore così importante dal futuro non sicuro sarebbe un problema sia per il giocatore stesso che per il tecnico.