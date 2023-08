Inzaghi chiamato a sublimare l’arte di arrangiarsi (e accontentarsi)

Simone Inzaghi si appresta a iniziare la terza stagione sulla panchina dell’Inter. Dovendo ancora una volta accettare diversi compromessi in seguito alla sessione di calciomercato.

SOLO AL COMANDO – Sabato 19 agosto, col fischio d’inizio di Inter-Monza (alle 20.45), inizierà la terza stagione di Simone Inzaghi a Milano. Un fatto già di per sé eccezionale, dato che non accadeva a 17 anni. Per trovare l’ultimo allenatore capace di sedersi sulla panchina nerazzurra per tre stagioni consecutive dobbiamo infatti risalire al primo Roberto Mancini (dal 2004 al 2008). Che nel 2006/07 iniziava il terzo anno con l’Inter, avviandosi a vincere lo Scudetto dei record (97 punti finali). Una suggestione cabalistica che suona più come ironica provocazione che come speranza. Perché le premesse per il terzo anno di Inter di Simone Inzaghi sono completamente diverse. Non nell’obiettivo dichiarato (vincere il titolo) ma nei mezzi a disposizione.

COMPROMESSI IMPOSTI – Per il terzo anno consecutivo, Inzaghi dovrà dimostrare di padroneggiare magistralmente l’arte di arrangiarsi. Con cui finora ha già vinto 4 trofei in nerazzurro, arrivando anche in finale di Champions League. Risultati che però rischiano di rivelarsi più dannosi che altro. Perché impostano l’aspettativa minima sul lavoro del tecnico, anziché dimostrarne l’incredibile bravura. Perché bisogna ricordare che anche quest’anno Inzaghi dovrà accettare i compromessi provenienti dal mercato. Digerendo la sostituzione di André Onana con Yann Sommer e Emil Audero (dopo aver “sognato” Anatolij Trubin). Rinunciando a Romelu Lukaku e accontentandosi – se tutto va bene – di Marko Arnautovic o Mehdi Taremi. Issandosi nel frattempo – di nuovo – in un ruolo scomodissimo, quasi a dimostrare più coraggio alla società che ai tifosi.

SACRIFICIO PRONTO – Anche quest’anno, infatti, Inzaghi si erge a garante dell’obiettivo dichiarato. Nonostante, come descritto in precedenza, le premesse spingano per ritarare le aspettative. Una mossa costruita con grande attenzione dalla dirigenza, che ripete gli errori di un anno fa. Al rinnovo dell’estate 2022 seguirà infatti un ulteriore allungamento nelle prossime settimane. Con il contratto di Inzaghi che scadrà nel 2025 anziché nel 2024. Senza aumento di stipendio (rimane a 5 milioni annui) ma con aspettative più alte. Senza tuttavia premesse adeguate. E senza soprattutto polemiche da parte di Inzaghi. Che si dimostra ancora una volta pienamente dedito alla causa, a prescindere dalle condizioni. Quando il suo predecessore risolse il contratto con l’Inter per molto meno… Qualsiasi cosa porterà il mercato in queste ultime settimane, Inzaghi dovrà riuscire a ottenere il risultato più alto possibile. Consapevole di (tornare a) diventare un dead man walking alla prima difficoltà.