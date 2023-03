Inzaghi, aprile pieno di impegni. Altri giocatori da utilizzare presto

In questa seconda parte di stagione Simone Inzaghi non ha sfruttato al meglio le sue seconde linee, eppure in campionato i risultati non sono stati più che positivi. Ad aprile ci saranno numerosi impegni, un imperativo per il tecnico.

COMPLETO – Al rientro dalla sosta dopo la partita con la Juventus l’Inter avrà zero infortunati, a meno di sorprese dai match delle nazionali. Rientreranno presto Robin Gosens, Alessandro Bastoni e Milan Skriniar, perciò Simone Inzaghi avrà poche scuse. Ad aprile la squadra nerazzurra dovrà giocare in Coppa Italia, in Champions League ed anche in campionato, gli impegni saranno fitti e frequenti. Per questo motivo ci sarà bisogno di tutti: deve finire il tempo degli undici titolari insostituibili, lo spazio va trovato anche per Kristjan Asllani, Raoul Bellanova, Joaquin Correa e Roberto Gagliardini. Tra questi l’argentino ha avuto problemi fisici, ma potrebbe essere già pronto per il match con la Fiorentina. Sta a Inzaghi scegliere il modo di inserirli, ma è essenziale sapere che saranno ottime opzioni per far rifiatare i compagni.