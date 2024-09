Inzaghi annuncia la nuova gestione con le rotazioni ponderate

Nel post Manchester City-Inter Inzaghi ha dato un indizio su come intende gestire la sua rosa nel prossimo futuro. Annunciando cioè nuove rotazioni.

ROTAZIONE DEI TITOLARI – La settimana di esordio della Champions League ha visto Inzaghi operare dei cambi nella sua formazione titolare. Rotazioni ponderate, e giustificate dal triplo impegno spalmato su una settimana. Una serie di scelte che hanno stupito. Cui però sarà meglio abituarsi, perché il tecnico le ha annunciate come nuova normalità.

Inzaghi detta le regole per il futuro!

FIDUCIA NELLA ROSA – Inzaghi infatti nel post partita col Manchester City si è trovato a commentare i cambi di formazione delle ultime uscite. E non ha usato giri di parole: “abbiamo bisogno di tutti con tutte queste partite ravvicinate, di volta in volta dovrò fare delle scelte, con sempre in testa il bene comune”. Una frase significativa. Che ha una doppia valenza: per il presente e per l’immediato futuro.

INTENZIONI CHIARE – Inzaghi infatti ha voluto in primis spiegare il suo operato. I suoi cambiamenti nell’ultima settimana, tra Monza e Manchester City. C’è una necessità di ruotare gli uomini per avere sempre la giusta freschezza, che chiama considerazioni e scelte. E c’è una fiducia nel gruppo squadra nel suo complesso che spinge l’allenatore a scegliere di volta in volta. Una spiegazione del recente, ma anche un annuncio per il futuro. Inzaghi è pronto ad andare avanti a dare fiducia ai suoi. Scegliendo di volta in volta.