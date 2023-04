Inzaghi, ancora la coppia Lukaku-Correa? No agli stessi errori

L’Inter giocherà all’ora di pranzo di questa domenica contro l’Empoli. L’obiettivo è ritornare alla vittoria in campionato, in attacco però probabilmente verrà dato spazio nuovamente a Joaquin Correa e Romelu Lukaku.

DUBBI – La coppia Lukaku-Correa non è sinonimo di vittoria, né tantomeno di gol. I due insieme hanno giocato tre volte titolari nelle ultime tre, ma non hanno mai segnato. Contro Fiorentina, Salernitana e Monza l’Inter ha segnato una sola rete, ma che ha avuto la firma di Robin Gosens. Il belga e l’argentino non hanno inciso e la squadra nerazzurra non ha mai vinto nelle ultime tre occasioni in cui i due sono partiti dal primo minuto. Nonostante i risultati disastrosi Simone Inzaghi potrebbe scegliere ancora questa coppia (vedi articolo). Lukaku è squalificato per la Coppa Italia quindi è logico lasciarlo giocare nel weekend, ma perché lasciare in panchina Lautaro Martinez? I dubbi sono tanti, la speranza è che vengano cancellati con una prestazione positiva da parte di Correa, tornato a timbrare il cartellino in Champions League.