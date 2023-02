Inzaghi e l’alternanza in porta: perché Handanovic ora è un rischio

L’Inter si prepara alla sfida di stasera contro l’Udinese. La grande novità potrebbe essere la scelta di Inzaghi di schierare tra i pali di Samir Handanovic.

CLIMA – La sconfitta in casa contro l’Empoli e il pareggio contro la Sampdoria hanno creato un clima di pessimismo intorno all’Inter. Due risultati non da grande squadra nel giro di venti giorni. Pessimismo forse esagerato considerando la stagione che sta vivendo il Napoli e la Supercoppa vinta da Simone Inzaghi. Tra gli aspetti positivi c’è però la difesa: 0 gol subiti nelle ultime 3 gare. Porta inviolata per sei volte su dieci nel 2023. Una solidità difensiva ritrovata, dopo il pessimo inizio di stagione. Numeri che lasciano dei dubbi sulla scelta di Inzaghi di schierare nuovamente Samir Handanovic in porta (vedi probabile formazione). Lo sloveno non gioca da 4 mesi, l’Inter non può permettersi di perdere ancora dopo i passi falsi contro Empoli e Sampdoria.

MOTIVI – La scelta di Inzaghi non è dettata da problemi disciplinari o fisici. Si tratta di semplice turnover dato l’impegno in Champions League contro il Porto. Turnover si, semplice forse meno. Tra i problemi dell’Inter di quest’anno c’era sicuramente l’alternanza in porta. Alternanza che non permetteva ad Andrè Onana di inserirsi al meglio e che non aiutava la squadra. La gara di andata tra Inter e Udinese fu una delle gare in cui Handanovic più si rese protagonista in negativo. Ora un probabile ritorno, con la fascia al braccio, in un match che non può essere sottovalutato. Le sconfitte in Campionato sono già troppe, contro i friulani contano solo i tre punti.