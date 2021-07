Inzaghi alla ricerca di opzioni in attacco, occasione per Salcedo?

Tra gli attaccanti a disposizione di Inzaghi c’è Eddie Salcedo. Il giovane di rientro dal Verona ha l’occasione di conquistare il nuovo tecnico.

GIOVANI IN ATTACCO – In questa prima parte del ritiro Inzaghi deve fare di necessità virtù. Soprattutto in un reparto, quello offensivo. Dove sono assenti i tre “titolari”. Vale a dire i totem Lukaku e Lautaro Martinez, più il loro vice Sanchez. Dell’attacco dello scorso anno resta solo Pinamonti. Che ha vissuto una stagione ai margini. E sta dimostrando complessivamente pochi motivi per meritarsi la maglia dell’Inter. In questo problema il tecnico ha modo e tempo di studiare i suoi giovani. Satriano è stato pronto a sfruttare le prime occasioni. Ma in rosa c’è anche Salcedo.

OCCASIONE ESTIVA – Il classe 2001 è di ritorno da due anni al Verona. Circa come Dimarco. Juric infatti è il suo mentore assoluto fin dai tempi del Genoa. Ha messo insieme presenze e minuti, trovando anche i primi gol in A. Ma non è riuscito a imporsi, pur in un reparto offensivo complessivamente povero. Un bagaglio di 40 presenze in Serie A comunque è una base di partenza. Che Satriano non ha, per parlare di un suo concorrente per il posto. Salcedo, viste le assenze, ha l’occasione di conquistare Inzaghi. Uno che ha sempre valorizzato le punte dinamiche. L’estate dell’italocolombiano potrebbe rivelarsi preziosa.