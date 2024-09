Inzaghi, al via le rotazioni in difesa? De Vrij verso il recupero

Simone Inzaghi fino ad ora ha potuto utilizzare solo Francesco Acerbi al centro della difesa. L’Inter ora recupera però anche Stefan de Vrij, pronte perciò le rotazioni? La risposta.

ROTAZIONI – Francesco Acerbi ha fatto tre partite su tre da titolare nonostante un’estate tormentata dall’operazione per la pubalgia. Il difensore ha recuperato, ma non al 100% e ha dovuto iniziare il campionato in solitaria a causa del risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra di Stefan de Vrij. La partita con l’Atalanta è stata la sua ciliegina sulla torta, ha dominato Mateo Retegui e ha dimostrato il motivo per cui si merita un altro anno di Inter. Ora però ha bisogno di rotazioni, Simone Inzaghi lo sa.

Inzaghi mette mano alla difesa: de Vrij e Acerbi a rotazione

CAMBI – Nella prossima settimana ci saranno tre partite consecutive e due saranno veramente ostiche per l’Inter. Dalla trasferta di Champions League a Manchester fino al derby, Acerbi non può disputare tutte le gare. Ecco perché sarà fondamentale il pieno recupero di de Vrij, mai impiegato fino a questo momento da Simone Inzaghi che ha dovuto fare di necessità virtù. L’olandese non è neanche stato convocato da Ronald Koeman e avrà tutta la settimana a partire da martedì per entrare nel pieno della condizione fisica. Almeno una delle tre partite la dovrà giocare. Ad Inzaghi la decisione definitiva.