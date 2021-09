Inzaghi al momento non punta su Kolarov: il serbo rientrerà nelle rotazioni?

Kolarov è ancora senza minuti in questa stagione. Una scelta precisa di Inzaghi. Nelle prossime partite fitte il tecnico confermerà questa chiusura?

SENZA MINUTI – Inzaghi in questa stagione ha fatto ruotare quasi tutta la rosa dell’Inter. Ad oggi senza minuti risultano due giocatori reduci da infortuni come Gagliardini e Sanchez, i due portieri di riserva e due difensori. Di fatto gli unici due disponibili non utilizzati. Ranocchia e Kolarov. Il primo è la riserva designata di de Vrij ed è abituato a un minutaggio ridotto. Il secondo invece avrebbe avuto la possibilità di entrare. L’infortunio di Bastoni con la Samp aveva aperto uno spiraglio. Il tecnico però ha fatto altre scelte. Facendo entrare in campo D’Ambrosio come difensore a sinistra. Una scelta che ha un significato.

ULTIMO IN GERARCHIA – Kolarov ad oggi è l’ultimo delle gerarchie dei difensori che possono giocare a sinistra. Dietro anche a un adattato come D’Ambroso. Forse dietro anche a Darmian, se non servisse come esterno destro. Difficile ipotizzare un ritardo di condizione visto che ha fatto tutto il ritiro senza intoppi ed è rimasto a Milano anche nella sosta per le nazionali. Inzaghi sta portando avanti una scelta tecnica. Vedremo nel prossimo mese, fitto di impegni, se il numero undici troverà dello spazio. Altrimenti delle domande saranno obbligatorie.