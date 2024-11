Inzaghi si affida a Lautaro Martinez. L’argentino non può sbagliare con la Fiorentina

Simone Inzaghi si affida a Lautaro Martinez e viceversa. Insieme al capitano dell’Inter ci sarà anche Marcus Thuram che non vuole mollare la presa sul Napoli.

RITORNO – Prima Joaquin Correa titolare contro l’Hellas Verona al Bentegodi insieme a Marcus Thuram, dopo qualche giorno invece è il turno di Mehdi Taremi in Champions League insieme a Lautaro Martinez. Nella sfida di domenica pomeriggio contro la Fiorentina, Simone Inzaghi tornerà ad affidarsi dal primo minuto alla coppia formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Il duo franco-argentino ha la grande occasione di tornare a giocare insieme, emozionare il pubblico dopo alcuni momenti bui ma allo stesso tempo sbloccarsi sul serio. L’Inter ha seriamente bisogno dei gol dei loro attaccanti, ancor di più lo stesso Lautaro Martinez ha bisogno di trovare la sua strada e la continuità con la quale ha portato l’Inter al successo.

Lautaro Martinez resta bloccato: i numeri

CELESTE – L’argentino, nonostante la buona volontà, nonostante qualche sprazzo a partita, non riesce più a essere continuo come lo scorso anno. I dati parlano chiaro: con 902 minuti giocati in Serie A, solo ben cinque gol con la maglia dell’Inter. Numeri impietosi per chi lo scorso anno vinse con facilità anche la Copa America da protagonista. Lautaro Martinez si ritrova a segnare un gol ogni 180′ minuti, con uno 0.5 gol a partita come media. Discorso diverso invece con l’Argentina dove, a tratti, si sente più libero. A Milano infatti, è stata la presenza di Thuram più nel vivo dell’azione in questa stagione, a destabilizzare le qualità del capitano. Che spera presto di sbloccarsi.