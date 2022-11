Inzaghi, 13 precedenti con Allegri: ancora imbattuto da quando è all’Inter

Inzaghi e Allegri domenica alle 20.45 si sfideranno in Juventus-Inter, ovvero il quattordicesimo incontro in carriera tra i due allenatori. L’ex Lazio è partito con il piede sbagliato ma da quando è in nerazzurro non è mai stato battuto dal toscano. Di seguito i precedenti

PRECEDENTI – Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri si incontrano per la quattordicesima volta in carriera in occasione del primo Juventus-Inter della stagione, in programma domenica a San Siro alle 20.45 (QUI le dichiarazioni di Inzaghi). Nei tredici precedenti, 7 vittorie per Allegri, 5 per Inzaghi e un solo pareggio. Il tecnico nerazzurro con una vittoria andrebbe a -1 dal collega toscano ma soprattutto darebbe seguito a un ruolino di marcia che in nerazzurro lo vede ancora imbattuto contro il tecnico bianconero.

Inzaghi non è partito con il piede giusto contro Allegri perdendo di fatto i primi quattro confronti quando sedeva ancora sulla panchina della Lazio, dei quali l’ultimo in finale di Coppa Italia nel maggio 2017. La rivincita è subito servita con Inzaghi che in finale di Supercoppa italiana trionfa 2-3 contro la Juventus di Allegri e per la prima volta lo batte anche in campionato nell’ottobre 2017 all’Allianz Stadium. Poi dal marzo 2018 al gennaio 2019 arrivano altre tre sconfitte, tutte in campionato. Ecco allora che arriviamo ai giorni attuali, con l’arrivo di Inzaghi all’Inter e il ritorno di Allegri alla Juventus. In questa nuova avventura la situazione si capovolge con il tecnico piacentino ancora imbattuto. La prima sfida, datata 24 ottobre 2021, termina in parità (1-1). Poi nei successivi tre incontri solo vittorie per Inzaghi con ben due trofei conquistati: Supercoppa italiana e Coppa Italia.