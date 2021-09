InterSpac, settembre è arrivato: countdown già partito e calendario pieno

InterSpac è decisa a diventare co-proprietaria dell’Inter attraverso la formula dell’azionario popolare. Il mese di settembre è quello prescelto per presentare un po’ meglio il progetto, che nel frattempo avanza silenziosamente

EVENTO IN CALENDARIO – Il progetto InterSpac nell’ultimo periodo – causa calciomercato e non solo – è finito in secondo piano. Ma non è tramontato. L’appuntamento dato dal Presidente – il Prof. Carlo Cottarelli – è fissato in data 24 settembre 2021, venerdì. Un po’ dopo Fiorentina-Inter (21 settembre), appena prima di Inter-Atalanta (25 settembre). Il calendario dell’Inter è fittissimo, soprattutto a settembre. Ma InterSpac non può posticipare l’evento annunciato da tempo, altrimenti toglierebbe credibilità all’ambiziosa iniziativa. Si attende solo il comunicato ufficiale di conferma. Il 24 settembre a Milano verrà fatta chiarezza sui risultati del sondaggio “estivo”, dettagliando la situazione aggiornata. Il progetto relativo all’azionariato popolare procede tra tanti dubbi, anche se i soci VIP sono aumentati e i tifosi interisti si dichiarano interessati all’idea. Settembre è oggi, manca sempre meno al 24: il countdown è già partito, mancano appena 17 giorni… InterSpac sì farà?