Un’InterNazionale di lusso: asse vincente. E Inzaghi vede premiato il suo lavoro

Una grande prestazione ha consentito alla Nazionale italiana di sconfiggere per 3-1 la Francia, a Parigi, nel primo incontro di quest’edizione di Nations League: si può parlare di un’InterNazionale per queste ragioni.

GRANDE RENDIMENTO – L’Italia ha avuto la meglio sulla Francia nel primo incontro di quest’edizione di Nations League. La vittoria per 3-1 da parte degli azzurri ha consentito, innanzitutto, al tecnico Luciano Spalletti di respirare dopo le polemiche e le critiche innescatesi a causa del modesto risultato agli ultimi Europei e della sua decisione di non dimettersi dalla Nazionale. Il rendimento degli azzurri nel corso del match con i transalpini, ancor prima dell’importante risultato ottenuto, ha testimoniato una realtà ben diversa rispetto a quella sperimentata in Germania.

InterNazionale e Inzaghi: perché occorrerebbe un giudizio equilibrato e non immediato

IL RAGIONAMENTO – Dopo quanto accaduto agli Europei, non poche sono state le voci critiche nei confronti dei calciatori dell’Inter impegnati con l’Italia. Nello specifico, una delle polemiche è stata quella relativa al fatto che i giocatori nerazzurri rendano soltanto nel contesto tattico di Simone Inzaghi, all’Inter, risultando invece essere “normali” in qualsiasi altro ambito. La prova di Alessandro Bastoni, Federico Dimarco e Davide Frattesi ha dimostrato quanto la crescita e l’evoluzione di tali calciatori grazie agli insegnamenti di Inzaghi e alle aspettative da assicurare in un club come quello nerazzurro sia una realtà da non poter sottacere. Testimoniando come si debbano evitare giudizi superficiali e immediati in assenza di una controprova come quella data dal mettere i calciatori in condizione di incidere.