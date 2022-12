Interisti, siete pronti? Ricomincia la cronaca di ogni gesto di Lukaku

Lukaku torna nel mondo Inter. E questo significa che si torna a sezionare ogni suo allenamento alla ricerca del dettaglio che porti al rientro effettivo. Una telenovela per i tifosi nerazzurri.

RITORNO NEL MONDO INTER – Lukaku è tornato a Milano. Non solo, ha già ricominciato ad allenarsi alla Pinetina. Obiettivo farsi trovare pronto il 4 gennaio, alla ripresa della Serie A. Da qui al 2023 però c’è quasi un mese. Di allenamenti e amichevoli. E questo significa che i tifosi dell’Inter dovranno sorbirsi nuovamente la telenovela Lukaku.

ATTESA PER IL RIENTRO – Sia chiaro che in questa dinamica il belga non ha colpe. Se non quella di essere assente di fatto da agosto. Il che ha portato un filo di apprensione circa le sue condizioni. In ogni ambito. Da qui si origina l’attenzione quasi morbosa per ogni piccolo gesto e soprattutto ogni allenamento di Lukaku. La cronaca di ciò che fa alla Pinetina da notizia marginale è diventata un bollettino indispensabile, da analizzare giorno per giorno. Si allena? Da solo? Col gruppo? Quanto? A quale intensità? Torna davvero? Quando? Quanti minuti potrà fare? Domande diventate quotidiane già tra ottobre e novembre. Destinate a ritornare in questo mese senza calcio per club. Uno stillicidio per i tifosi. Sperando che col 2023 finalmente questa attesa messianica giunga a una conclusione. E si torni a vedere Lukaku in campo.