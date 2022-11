Inter, weekend a tinte nerazzurre ai Mondiali. Ecco i giocatori in campo

L’Inter guarderà attentamente il weekend delle partite dei Mondiali in Qatar. Sono diversi i giocatori che saranno coinvolti nei match di questi due giorni di novembre. Dall’Argentina e il Belgio, fino alla Croazia della chiave del centrocampo nerazzurro.

ATTESA – In Qatar questo weekend sarà una vera e propria “due giorni a tinte nerazzurre”. Ben 3 calciatori dell’Inter giocheranno le loro rispettive gare con l’obiettivo di vincere e convincere. L’Argentina avrà l’obbligo di ottenere un successo per sperare nella qualificazione e sarà la prima a scendere in campo domani alle 20. Lautaro Martinez si vuole riscattare per andare oltre le critiche delle ultime ore nei suoi confronti dopo la sconfitta con l’Arabia Saudita. Domenica poi i protagonisti saranno il Belgio di Romelu Lukaku prima, poi la Croazia di Marcelo Brozovic. La squadra del Commissario tecnico Martinez ha bisogno di vincere la seconda partita con il Marocco per guadagnare aritmeticamente gli Ottavi di Finale. Probabilmente l’attaccante dell’Inter partirà dalla panchina. La Croazia invece affronterà il Canada per poter trovare la prima vittoria del Mondiale. Al centro del campo non è certa la presenza del “coccodrillo” nerazzurro.