Inter, altro weekend di Serie B alle porte. Previste sfide al vertice

Sabato alle 18 inizierà un nuovo weekend di Serie B. L’Inter farà grande attenzione anche in questa settimana ai diversi giovani girati in prestito secco nelle squadre della categoria cadetta. Sono previste sfide al vertice.

GIOVANI – Sono 5 i calciatori in prestito dell’Inter che giocheranno con le rispettive squadre nel weekend. La Serie B ricomincerà sabato e alle 20.45 è previsto già un big match. Si scontreranno la seconda e la terza in classifica, la Reggina e il Bari. Per la dirigenza nerazzurra vuol dire Giovanni Fabbian contro Eddie Salcedo. Il primo è protagonista totale della crescita della squadra di Filippo Inzaghi, il secondo sta trovando minore spazio: nelle ultime 3 poco più di 35 minuti in campo. Il Frosinone di Samuele Mulattieri giocherà domenica alle 20.45 nello scontro diretto con il Genoa. Il giovane nerazzurro ha colpito già cinque volte e vuole continuare a sorprendere. Marco Pompetti e il Sudtirol affronteranno il Cittadella. L’ultimo, ma non per importanza, Franco Carboni, che dovrà superare con il suo Cagliari la difficile trasferta di Palermo.