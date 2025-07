Inter, adesso si volta pagina? Una certezza: il futuro si decide ora

L’Inter è dinanzi a un momento di transizione, con il mercato che dovrà servire per consentire a Cristian Chivu di attuare la sua idea di calcio.

IL PUNTO – L’Inter è consapevole che la propria influenza nel futuro si deciderà nel presente, con il mercato che verrà effettuato in estate. L’idea di non abbracciare il cambiamento, facendosi dominare dal timore di modificare gli equilibri e le dinamiche precostituiti, è assolutamente da evitare. Ciò perché non solo non aiuterebbe a guardare con ottimismo al futuro, data la necessità di introdurre sin da ora elementi nuovi nel gruppo squadra, ma sarebbe anche in contraddizione con la scelta di puntare su Cristian Chivu come erede di Simone Inzaghi. Una decisione, quest’ultima, avente un valore simbolico, comunicativo e chiaramente tecnico.

Chivu e il mercato: il pilastro del nuovo corso dell’Inter

PASSAGGIO FONDAMENTALE – Per incidere realmente nel futuro, dando sostanza e concretezza all’approdo di Chivu sulla panchina nerazzurra, bisogna necessariamente ricorrere al mercato. Sia in uscita, con la separazione da alcuni senatori che tante gioie hanno dato ai tifosi e alla dirigenza, sia in entrata, con nuovi innesti in grado di farsi portavoce della “politica della flessibilità” cui Chivu intende uniformare il suo assetto di gioco. Solo su queste basi, infatti, sarà realmente possibile auspicare nel cambiamento. Associando a delle idee interessanti un principio d’azione comune.