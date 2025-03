L’Inter perfeziona due enormi qualità dopo la vittoria in Champions League

L’Inter vincendo contro il Feyenoord proseguirà il cammino in Champions League verso i quarti di finale. Queste vittorie importanti fanno morale ma danno anche consapevolezza della propria forza.

FINO IN FONDO – L’Inter battendo per 2-1 gli olandesi del Feyenoord mantiene vive le speranze di andare fino in fondo nella competizione con la coppa dalle grandi orecchie. Nel nuovo format europeo la squadra di Simone Inzaghi si è comportata egregiamente. Un solo goal subito in tutto il girone unico, terminando la prima fase di selezione in 4 posizione, qualificandosi direttamente agli ottavi di finale. L’Inter domina il Feyenoord in casa ed amministra la vittoria senza molti problemi a San Siro. Il tecnico piacentino nonostante le numerose competizioni non ha mai fatto mancare le rotazioni necessarie a far rifiatare i giocatori con più minutaggio. Sostituzioni chirurgiche che non hanno evitato però i numerosi infortuni capitati fino ad ora.

L’Inter nonostante un calendario fitto è ancora in lizza su tutti i fronti

OTTIMA FORMA – Le vittorie aiutano a vincere come si dice spesso. Questo detto è ora più che mai necessario perché l’Inter d’ora in poi dovrà andare oltre le proprie energie per rimanere competitiva su tutti i fronti. Il calendario è ricco di impegni ma una grande squadra che si rispetti, se vuole ambire a tanto, deve abituarsi a questi ritmi. Dall’altro lato per far fronte a questa situazione bisogna limitare il più possibile gli infortuni. Recuperata, in parte, l’emergenza infortuni sulle fasce con il ritorno in grande spolvero di Carlos Augusto, l’Inter si gode un altro infortunato che però stringe i denti e gioca: Marcus Thuram. Il francese autore di una partita monumentale contro gli olandesi, ha segnato anche un gran gol a giro, nonostante il fastidio alla caviglia che si porta dietro ormai da tempo. La vittoria contro il Feyenoord non è solo un successo, ma un segnale forte: l’Inter è pronta a lasciare il segno in Europa. La strada è ancora lunga, ma questo risultato potrebbe essere la chiave per un futuro brillante sia in Europa che nei confini italiani.