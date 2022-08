Inter, la vittoria a Lecce manca da più di 10 anni: i numeri in trasferta

La prima gara della nuova stagione dell’Inter inizierà, come risaputo, in trasferta. Contro il Lecce, allo stadio Via del Mare. Un campo dove però la vittoria nerazzurra manca dalla stagione 2008-2009. Andiamo ad analizzare tutti i numeri delle trasferte affrontate in Salento.

ULTIMA VITTORIA – Sono passati più di 10 anni dall’ultimo trionfo dell’Inter in casa del Lecce. Complice anche la mancata partecipazione di questi ultimi alla Serie A per diverse stagioni, va sottolineato. In ogni caso le ultime tre uscite sul campo dei salentini non si sono rivelate particolarmente fortunate per i nerazzurri. Nella stagione 2019-2020 è arrivato un pareggio per 1-1, poi nella stagione 2011-2012 una sconfitta per 1-0 e, infine, un altro 1-1 nella stagione 2010-2011. Per trovare l’ultima vittoria dell’Inter al Via del Mare bisogna tornare alla stagione 2008-2009, con uno 0-3 secco.

NUMERI – In generale le partite giocate tra Lecce e Inter al Via del Mare sono state 16, di cui la prima nella stagione 1985-1986, che vide i nerazzurri trionfare di misura per 0-1. Un bilancio non favorevolissimo ai nerazzurri, con nove vittorie e sette “non vittorie”, ripartite tra quattro pareggi (i due 1-1 citati nel paragrafo precedente, più un 2-2 nella stagione 2004-2005 e uno 0-0 nella stagione 1989-1990) e tre sconfitte (l’1-0 citato nel paragrafo precedente, un 2-1 nella stagione 2003-2004 e infine un 1-0 nella stagione 1999-2000). In questi sedici scontri, l’Inter ha segnato un totale di 28 gol e ne ha subiti 12. Ora Simone Inzaghi è chiamato già questo sabato a migliorare il bilancio.