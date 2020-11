Inter, vittoria fa rima con rimonta: 7 punti conquistati partendo in svantaggio

Altra rimonta completata, dopo quelle con Fiorentina e Parma, per l’Inter di Antonio Conte. Profondità di rosa invidiabile per i nerazzurri, ma un approccio alla partita quasi irritante

EMOTIVI – L’ennesima rimonta della stagione conferma una tendenza a doppio taglio per l’Inter di Antonio Conte. Come sottolinea Opta, infatti, i nerazzurri hanno ottenuto più punti di tutti da situazioni di svantaggio (7). Non sorride invece il Torino, che vanta il maggior numero di punti persi da situazioni favorevoli (addirittura 14). Una tendenza che l’Inter aveva lasciato trasparire già dall’esordio in Serie A, in casa con la Fiorentina. Oggi, come in quella partita, i cambi di Conte sono stati decisivi. Tempi duri per chi chiedeva un’Inter ‘meno folle e più razionale’