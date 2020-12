Inter, vittoria contro il Napoli segnale importante. Gestione da migliorare

Condividi questo articolo

Inter-Bologna – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

L’Inter, nella serata di ieri, ha colto una vittoria importantissima contro il Napoli. Il successo è arrivato nonostante una prova non particolarmente brillante dei nerazzurri che, nel finale di gara, hanno rischiato parecchio nonostante l’uomo in più

SEGNALE – L’Inter, con la vittoria di ieri contro il Napoli, da un segnale forte. A sé stessa perché, dopo parecchi mesi, riesce a trovare una vittoria in un big match, contro un avversario ostico come il Napoli di Gattuso. E al campionato: con gli azzurri, infatti, è arrivata la quinta vittoria consecutiva per gli uomini di Conte. Un filotto impressionante che ha portato i nerazzurri a ridosso del Milan capolista. Nonostante le critiche ricevute nelle ultime settimane, quindi, l’Inter si mantiene ai vertici del campionato di Serie A e non vuole fermarsi. Non sono, però, tutte rose e fiori: la gestione del risultato, come spesso accaduto anche in altre partite di questa stagione, è stata discutibile.

GESTIONE – I nerazzurri, nonostante la superiorità numerica, hanno rischiato non poco nel finale di secondo tempo. Il Napoli ha avuto diverse occasioni per trovare il pareggio e solo un super Handanovic ha negato il pareggio agli azzurri. La sofferenza nel finale di match è da imputare, forse, ai cambi troppo difensivi operati da Conte che hanno, inevitabilmente, fatto abbassare la squadra che è stata schiacciata dal possesso palla efficace degli uomini di Gattuso. È un aspetto che l’Inter deve assolutamente migliorare.