Inter, vincere con il Salisburgo per concentrarsi sulla Serie A!

In vista del match di domani tra Salisburgo e Inter, i nerazzurri potrebbero archiviare la qualificazione agli ottavi di finale con una vittoria e concentrarsi sul campionato, in vista di diversi big match.

VINCERE – L’obiettivo in Champions League è sempre quello di vincere. Ancor di più se ottenendo i 3 punti si può archiviare già al quarto turno la qualificazione agli ottavi di finale. Ciò permetterebbe alla squadra di Inzaghi di concentrarsi sul campionato, perché nel caso in cui l’Inter vinca domani contro il Salisburgo, gli austriaci andrebbero a 7 punti sotto i nerazzurri. A quel punto, resterebbe da capire soltanto l’ordine di passaggio con il Real Sociedad che sarà impegnato con il Benfica. I portoghesi sono fermi a 0 punti nel girone e non vincendo domani contro gli spagnoli, rischiano di avere già più di un piede fuori dall’Europa. All’Inter servirebbe, appunto, la vittoria per focalizzarsi sul filotto di gare che è in arrivo in campionato dopo la sosta.

TOUR DE FORCE – Dopo la gara di Champions League contro il Salisburgo, l’Inter attende il Frosinone domenica sera a San Siro, dopodiché ci sarà la sosta per le nazionali. Si ritorna in campo a fine novembre, precisamente il 26 quando affronterà la Juventus in trasferta a Torino. Derby d’Italia e match cruciale, nonché scontro diretto vero e proprio per lo scudetto. Al momento, infatti, a separare Inter e Juventus ci sono soltanto 2 punti in classifica. Dopo Torino, ci sarà la trasferta sul campo del Benfica e poi quella di Napoli, tre trasferte molto dure in una sola settimana.