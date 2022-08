Inter-Villarreal, riflettori puntati su de Vrij: l’olandese deve dimostrare

Inter-Villarreal è un test specifico per de Vrij. Il difensore non ha dato grandi segnali in pre campionato e arrivati all’ultima amichevole il livello deve salire.

QUALCOSA DA DIMOSTRARE – Inter-Villarreal è l’ultimo test del pre campionato. In generale, la squadra ha da dimostrare una crescita che possa portare in modo sereno all’esordio in A. Ma soprattutto la difesa è sotto i riflettori. Con un nome specifico sotto esame: Stefan de Vrij.

TROPPI ERRORI – L’olandese è ancora il centrale titolare dell’Inter di Inzaghi. Malgrado un contratto in scadenza tra un anno attorno cui c’è uno stranissimo silenzio generale. E soprattutto una stagione, la 2021-2022, in chiaro calo, con troppi errori troppo evidenti per un giocatore del livello di de Vrij. Il numero sei insomma già aveva qualcosa da farsi perdonare. Invece la sua pre stagione è stata un susseguirsi di alti e bassi. Con ancora errori e incertezze. Arrivati all’ultimo test serve una dimostrazione diversa.

PROVA IMPORTANTE – Inter-Villarreal insomma è un esame specifico per de Vrij. Dal campo serve un’indicazione chiara. L’olandese deve riprendere in mano la difesa, senza esserne l’anello debole. Iniziare il campionato con se e ma attorno al perno centrale della linea a tre sarebbe un problema per Inzaghi. L’ultima amichevole può restituire un’idea della situazione del reparto arretrato.