Inter-Villarreal, per Inzaghi primo test con Skriniar titolare: svolta attesa

Inter-Villarreal vedrà una novità importante tra i titolari di Inzaghi. In difesa torna al suo posto Milan Skriniar. Lo slovacco per la prima volta giocherà dal primo minuto, ricostituendo la linea difensiva ideale del tecnico.

RITORNO IN CAMPO – Inter-Villarreal sarà il primo test precampionato con Milan Skriniar titolare. Una notizia di quelle che cambiano le prospettive per Inzaghi. Lo slovacco infatti è un titolare assoluto dell’Inter. Un leader. Una pedina fondamentale nelle due fasi, per esperienza e qualità. Uno di quei giocatori che con la sua sola presenza cambiano il livello della squadra. Un ritorno fondamentale per l’ultimo test, la prova generale per il campionato.

TEST VERO – Inzaghi infatti in tutto il ritiro ha dovuto fare a meno del suo numero trentasette. Tra vacanze e recupero dall’infortunio, Skriniar si è visto solo in spezzoni negli ultimissimi impegni. Ma col Villarreal tornerà nel suo consueto ruolo di centrale di destra. Rendendo il test decisamente più credibile visto che il tecnico non dovrà spostare giocatori per completare la difesa.

SVOLTA ATTESA – La presenza di Skriniar toglie un ulteriore alibi all’Inter. Col Villarreal la sfida sarà seria e si trarranno delle conclusioni in vista della Serie A. La difesa, reparto nel mirino in tutta la pre stagione, ritrova il suo assetto ideale. E col suo leader fisico ci si aspetta una svolta generale.