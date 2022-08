Inter-Villarreal fa il punto della situazione: Skriniar in ritardo di condizione

Inter-Villarreal ha visto il ritorno di Skriniar tra i titolari di Inzaghi. Un ritorno che però non è andato come ci si aspettava. Lo slovacco ha mostrato chiare difficoltà, in primo luogo fisiche.

RITORNO DIVERSO DALLE ATTESE – Prima di Inter-Villarreal c’era grande attesa per il ritorno da titolare di Skriniar. Il suo esordio di fatto in pre stagione, dopo una lunga riabilitazione dall’infortunio subito in nazionale. E forse anche qualche distrazione dovuta al mercato. Lo slovacco nel suo consueto ruolo di difensore di destra è una sicurezza e bastava tornare a leggere il suo nome in formazione per stare più tranquilli. E quindi aspettarsi un miglioramento di una difesa in netta difficoltà in tutte le amichevoli. Invece le cose sono andate in modo diverso.

IL NOME NON BASTA – Col Villarreal malgrado la presenza dei titolari la difesa dell’Inter ha subito gli avversari. Molto, troppo. Quattro gol al passivo dicono molto, ma non tutto. Perché il come sono arrivati mostra errori, individuali e di reparto, su cui Inzaghi deve lavorare al più presto. E i giocatori anche di più. La presenza di Skrinair quindi non ha risolto per magia tutti i problemi precedenti. Anzi, lo slovacco è apparso in grande difficoltà. Come raramente visto in maglia nerazzurra.

RITROVARE LA CONDIZIONE – Skriniar è un giocatore dal grande fisico. E non allenarsi per tre quarti del ritiro ha influito sulla sua condizione in modo chiaro. Così non solo non può trascinare i suoi compagni, ma anzi avrebbe bisogno lui per primo di supporto. Un supporto che non è arrivato. Anzi, il giocatore è stato esposto in tutte le sue difficoltà. Vedere il terzo gol per dimostrazione. Anche un superman come lui, che ha abituato a una continuità straordinaria, ha bisogno di minuti per ritrovarsi. Tra una settimana all’esordio in Serie A ci sarà un nuovo test.