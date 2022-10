Inter-Viktoria Plzen 4-0, cinque dati statistici che potresti non sapere

L’Inter batte il Viktoria Plzen 4-0 ed è aritmeticamente qualificata agli ottavi di finale di Champions League. Dalla partita di ieri tante curiosità statistiche legate non solo al passaggio del turno.

TRE – Le partite in cui l’Inter ha tenuto la porta inviolata nel girone, le due col Viktoria Plzen e quella in casa col Barcellona. Record eguagliato: in Champions League non accadeva dalla stagione 2007-2008 (due contro il PSV Eindhoven e una col Fenerbahçe), era successo anche nel 2004-2005 e 2005-2006.

DODICI – Gli anni dopo cui l’Inter ha vinto una partita di Champions League con almeno quattro gol di scarto. Non accadeva dalla prima volta nel torneo al Meazza dopo la conquista del Triplete, il 29 settembre 2010 con un 4-0 al Werder Brema dove Samuel Eto’o fu mattatore con una tripletta. L’altra rete la firmò Wesley Sneijder.

DODICI – I gol di Edin Dzeko in appena dieci partite da avversario col Viktoria Plzen, affrontato con le maglie di Teplice, Manchester City e Roma oltre che con l’Inter. È la squadra contro cui ha segnato di più in carriera (segue il Manchester United con nove), nei cinque incontri di Champions League l’ha sempre colpito per un totale di otto marcature.

DICIASSETTE – Le volte che l’Inter ha partecipato a una fase a gironi di Champions League, contando anche le due della stagione 2002-2003. Questa è la nona volta che ottiene la qualificazione con almeno una giornata d’anticipo. Ulteriore curiosità: in cinque circostanze (inclusa questa) lo ha fatto pur perdendo alla prima giornata.

DICIASSETTE – I mesi passati dal precedente gol di Romelu Lukaku al Meazza. A San Siro l’attaccante belga non segnava dalla festa scudetto della stagione 2020-2021, il 5-1 sull’Udinese del 23 maggio 2021 dove aveva chiuso il pokerissimo. Era stato il suo ultimo gol prima del trasferimento al Chelsea.