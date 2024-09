Inter, vietato fare drammi. Ma ora bisogna ingranare la marcia

Dopo la sconfitta nel derby, sono tanti i commenti di sconforto relativamente a questo inizio onestamente non brillantissimo da parte dell’Inter. Vietato in ogni caso fare drammi, anche se ora bisogna ingranare la marcia.

NIENTE DRAMMI – Con otto punti in campionato, frutto di due vittorie, due pareggi e una sconfitta, l’Inter campione d’Italia non ha iniziato nel migliore dei modi la sua stagione. Ma, nonostante la brutta prestazione con sconfitta per 1-2 nel derby contro il Milan, è vietato fare drammi. La squadra c’è, il livello anche. A mancare è la condizione fisica, ancora lontana dall’essere al top. Il che lo dimostrano anche i tanti problemi muscolari che hanno colpito i giocatori prima e durante questo inizio stagionale. Ultimi tra questi Federico Dimarco – rientrato per la stracittadina – e Nicolò Barella, che ora preoccupa lo staff medico nerazzurro in attesa degli esami per valutare le sue condizioni.

Inter, nessun dramma nonostante l’inizio. Ma ora è tempo di reagire

INGRANARE LA MARCIA – Facendo un parallelo con la scorsa stagione, alla sesta giornata della Serie A arrivò la sconfitta casalinga contro il Sassuolo per 1-2. Poi il pareggio, sempre in casa, contro il Bologna con la rimonta dei rossoblu da 2-0 a 2-2. Due risultati dopo i quali l’Inter ingranò la quinta e iniziò la sua vera e propria cavalcata verso il ventesimo scudetto. Ed è quello che dovrà fare anche quest’anno la squadra di Simone Inzaghi, che deve trovare la miglior forma a livello fisico e mentale e tornare a mostrare tutta la sua forza, aiutata anche dai nuovi arrivati Piotr Zielinski e Mehdi Taremi. Ancora nulla è peduto: nessuna delle big supera infatti i dieci punti in campionato e le distanze sono ancora tutte molto, molto corte. Però è necessario non perdere più ulteirore tempo.