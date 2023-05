Inter, viaggio verso Napoli per blindare la Champions League

Mancano ormai tre giornate alla fine di questo campionato, forse deludente per l’Inter. La lotta per lo Scudetto con il Napoli è durata fino a gennaio, proprio nella casa della squadra di Luciano Spalletti i nerazzurri possono chiudere i giochi.

QUALIFICAZIONE – Una sola vittoria per avere la strada spianata verso la qualificazione alla prossima Champions League. L’Inter ha tre partite per confermarsi tra le prime quattro e magari riprendere anche il secondo posto, distante solo tre punti. Questa domenica Simone Inzaghi e i suoi saranno ospiti del Napoli, con cui non c’è mai stata battaglia dopo gennaio. La vittoria di San Siro aveva avvicinato l’Inter alla vetta, ma Monza ha spezzato i sogni di una compagine però orfana dei suoi migliori giocatori come Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic. Allo Stadio Diego Armando Maradona il club meneghino può assicurarsi un posto in Champions League, le squadre alle spalle non dovrebbero preoccupare per differenti motivazioni. Dal Milan alla Roma, dal morale sotto terra dei rossoneri fino al turnover di José Mourinho in vista della finale di Europa League tra poco più di dieci giorni.