Inter, via un 33enne (Perisic) dentro un giovane (Bellanova)

L’Inter sta lavorando in questo calciomercato per mettere a segno i colpi giusti. Uno di questi è Raoul Bellanova, esterno destro ora di proprietà del Cagliari. Molti storcono il naso, ma perché?

CAMBIAMENTO – L’Inter ha perso, in questa sessione di mercato, Ivan Perisic. Un 33enne. E per rimpiazzarlo è vicinissimo Raoul Bellanova, un classe 2000, ovvero un 22enne. E perché c’è gente che storce il naso? Alla fine si attua una politica di ringiovanimento della squadra, si mette dentro un giovane che ha già esperienza in Serie A e lo si fa crescere al fianco di giocatori che hanno già partite su partite. Bellanova è un investimento per il futuro, una scommessa che ha già dimostrato di poter far bene sui grandi palcoscenici e nei contesti giusti. Ecco perché l’Inter lo punta. Quindi diamo fiducia alla dirigenza.